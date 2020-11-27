Тимчасовий тренер Хімнасії покинув клуб після смерті Марадони
Виконувач обов'язків головного тренера аргентинської Хімнасії Ла-Плати Себастьян Мендес пішов із посади.
43-річний фахівець не зміг продовжити роботу з "гімнастами" після смерті легенди, повідомляє ESPN Argentina.
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Мендес після майже 10 років роботи головним тренером став асистентом Марадони наприкінці 2019-го. Періодично він виконував обов'язки ентренадора Хімнасії, коли в керманича команди виникали проблеми зі здоров'ям. До найближчого матчу Хімнасію готуватиме Маріано Мессера.
Культовий Дієго Марадона помер 25 листопада на 61-му році життя через серцевий напад. Аргентинець впродовж ігрової кар'єри виступав, зокрема, за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі. У складі національної команди він став чемпіоном світу-1986 в Мексиці.