"У меня много замечательных воспоминаний, связанных с Диего, мы ужинали вместе несколько раз. Он покинул нас, но никогда не умрет, поскольку был невероятной личностью.

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В своей жизни он делал ошибки, но это присуще всем. Еще вчера, передвигаясь по городу, можно было заметить, что атмосфера совсем другая. Диего ушел из этой планеты, но будет жить вечно, как и все легенды. Я надеюсь, что там, на небесах, он передаст привет моей сестре. Очень жаль, что я никогда не встречался с ним на поле.

Диего – это не просто человек, завоевавший чемпионство для Наполи, он был лучшим игроком в мире, когда-либо надевавшим футболку Наполи, представлял город и реализовал мечту целого поколения о трофеях в то время, когда все они доставались командам с Севера", – приводит слова Гаттузо Football Italia.

Культовый Диего Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни в результате сердечного приступа. В составе национальной команды он стал чемпионом мира-1986 в Мексике, а с Наполи завоевал 2 Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА сезона 1988/89.

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