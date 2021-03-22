Гаттузо "нагородив" підопічного копняком під дупу – відео мотивації від Ріно
12:24 - Читать на русском
Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо не дозволяє гравцям розслабитись навіть на мить.
Дріс Мертенс 27’
Дріс Мертенс 34’
27’ Дріс Мертенс
34’ Дріс Мертенс
Керманич "партенопейців" своєрідно подякував вінгеру Маттео Політано за асист у переможному матчі проти Роми (2:0).
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Після фінального свистка Гаттузо підкрався до підопічного ззаду і "нагородив" смачним копняком під дупу. Схоже, Політано вже звик до таких методів тренера, тому просто засміявся.
Додамо, що Наполі набрав серйозні оберти у чемпіонаті – команда здобула три перемоги поспіль і впритул наблизилась до зони Ліги чемпіонів.
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