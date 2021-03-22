Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо не дозволяє гравцям розслабитись навіть на мить.

Керманич "партенопейців" своєрідно подякував вінгеру Маттео Політано за асист у переможному матчі проти Роми (2:0).

Рома – Наполі – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Після фінального свистка Гаттузо підкрався до підопічного ззаду і "нагородив" смачним копняком під дупу. Схоже, Політано вже звик до таких методів тренера, тому просто засміявся.

Додамо, що Наполі набрав серйозні оберти у чемпіонаті – команда здобула три перемоги поспіль і впритул наблизилась до зони Ліги чемпіонів.

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