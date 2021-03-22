Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо не позволяет игрокам расслабиться даже на минуту.

Наставник "партенопейцев" своеобразно поблагодарил вингера Маттео Политано за ассист в победном матче против Ромы (2:0).

Рома – Наполи – 0:2 – видео голов и обзор матча

После финального свистка Гаттузо подкрался к подопечному сзади и "наградил" увесистым пинком под задницу. Похоже, Политано уже привык к таким методам тренера, поэтому просто рассмеялся.

Добавим, что Наполи набрал серьезные обороты в чемпионате – команда одержала три победы подряд и вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов.

Рома после визита в Украину проиграла Наполи: Гаттузо уже угрожает Ювентусу, а Фонсека приблизился к прощанию с Римом