Гаттузо "наградил" подопечного пинком под задницу – видео мотивации от Рино
12:24 - Читати українською
Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо не позволяет игрокам расслабиться даже на минуту.
Дрис Мертенс 27’
Дрис Мертенс 34’
27’ Дрис Мертенс
34’ Дрис Мертенс
Наставник "партенопейцев" своеобразно поблагодарил вингера Маттео Политано за ассист в победном матче против Ромы (2:0).
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После финального свистка Гаттузо подкрался к подопечному сзади и "наградил" увесистым пинком под задницу. Похоже, Политано уже привык к таким методам тренера, поэтому просто рассмеялся.
Добавим, что Наполи набрал серьезные обороты в чемпионате – команда одержала три победы подряд и вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов.
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