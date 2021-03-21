Присмак скандальної переваги Наполі

Звітний матч став причиною для розбрату ще до його початку. Рома навіть направляла протест у Лігу кальчо. Річ у тім, що Наполі отримав несподівану перевагу. "Партенопейці" 17 березня мали провести перенесений матч проти Ювентуса, але дату гри знову змінили. Таким чином команда Паулу Фонсеки, яка у четвер гостювала в Україні, приймала суперника, який мав значно більше часу на відпочинок та підготовку.

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Важко сказати, чи саме це далося взнаки, але зі стартовим свистком "вовки" опинилися у вкрай скрутному становищі. Наполі буквально затиснув свого суперника навколо його штрафного. Господарі навіть не намагалися нічого з цим робити. На щастя, вдавалося не давати супернику загрожувати воротам Пау Лопеса. Однак довго так тривати не могло. Щоправда, гол прийшов зі стандарту. Ібаньєс збив Зєлінскі в зоні напівкола. Виконувати удар взявся Мертенс і зробив це ідеально, закрутивши навколо стінки під самісіньку стійку – 0:1.

Успіх зовсім не зупинив підопічних Дженнаро Гаттузо. Малюнок гри зовсім не змінився. За перші півгодини відсоток володіння у господарів сягнув 70%. Кількість передач описує ситуацію ще красномовніше – 45 проти понад 150 на користь Наполі. Саме тому ще один гол "адзуррі" нікого не здивував. Атака вийшла просто розкішною: швидкі паси, забігання та жонглювання головами у чужому штрафному. Краса, яка завершилася ще одним точним ударом Мертенса. Цей гол став сотим для бельгійця в рамках Серії А.

Фонсека ризикує втратити не лише Лігу чемпіонів

Господарі Стадіо Олімпіко лише після двох пропущених зрозуміли, наскільки все серйозно. Досі вдавалося не все, але були бодай спроби. Принаймні Рома почала регулярно діставатися до воріт Оспіни. Найактивнішим був Стефан Ель-Шаараві, але старань "фараона" було надто мало. Можливо, "джалороссі" справді залишили багато сил у Києві. Між іншим, римляни, вибивши Шахтар в 1/8 фіналу ЛЄ, залишилися єдиним представником Серії А у єврокубках.

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Паулу Фонсека, очевидно, може пишатися таким досягненням, але не має права зовсім забути про чемпіонат. Подейкують, що португальський фахівець збереже свою посаду лише за однієї умови – кваліфікація в Лігу чемпіонів. У цьому контексті звітна зустріч з Наполі була ключовою. Команди мали однакову кількість очок – по 50 – та перебували за межами топ-4. Перемога не підіймала туди жоден колектив, але для "партенопейців" мала колосальне значення. Тепер потрібно виграти згаданий вище перенесений матч проти Юве, і команда буде навіть третьою.

Поразка не зачиняє для Роми двері в ЛЧ, але значно погіршує шанси туди потрапити. Тепер відставання складає 5 очок, а в конкурентах Аталанта, Наполі та Ювентус. Та й календар до завершення сезону з не найпростіших. Та ще й доведеться витрачати сили в Лізі Європі (щонайменше ще два поєдинки).

Хитка надія на камбек

Після перерви події на полі розвивалися за іншим сценарієм. Рома здивувала, захопивши ініціативу. Якщо до перерви здавалося, що Наполі значно переважає свого суперника за класом, то після відпочинку довелося більше думати про оборону. Зі старту Лоренцо Пеллегріні перевірив пильність Оспіни – колумбієць врятував. "Вовки" продовжували тиснути і навіть двічі вимагали у Марко Ді Белло призначити пенальті. Ні рефері, ні відеоасистенти не надали цьому великого значення. Найближче до гола підібрався все той же Пеллегріні – постріл італійця на 61-й хвилини прийняла на себе стійка.

Наполі, віддавши м'яч, не став менш небезпечним. Прудконогі Мертенс та Інсіньє за підтримки Зєлінські регулярно розганяли гострі контратаки. Пау Лопесу кілька разів довелося продемонструвати усю свою майстерність. Після низки замін від обох наставників матч тратив темп. Гра стала в'язкою, а моментів поменшало. Хоча не можна сказати, що команди не старалися, – ніхто не закрився в обороні. В атаці все теж не було безнадійно, але голкіпери діяли бездоганно.

Організувати фінальний штурм Рома так і не спромоглася. Загалом, господарі можуть занести собі до активу другий тайм. Якщо хтось не встиг на першу половину, то навіть не здогадувався, якими безпорадними були "джалороссі". Зрозуміло, що команда на фоні єврокубкової втоми не мала можливості підтримувати такий темп упродовж усього поєдинку. Однак варто було очікувати, що Наполі буде аж настільки потужним. Дженнаро Гаттузо впорався з черговою кризою і вперше у нинішньому сезоні видав серію без поразок у 5 матчів, чотири з яких – перемоги.

Тепер для Паулу Фонсеки настав момент істини. Путівка в найпрестижніший клубний турнір континенту через Серію А, будьмо реалістами, вже майже недосяжна. А саме це потрібно екс-наставнику Шахтаря, щоб отримати новий контракт у "вічному місті". Можливо, Рома зробить ставку на Лігу Європи, перемога в якій теж виведе в ЛЧ. У чвертьфіналі суперник цілком прохідний – Аякс. Проте, не варто забувати, що в турнірі досі залишаються команди, які значно сильніші за "вовків".

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