Гаттузо – про перемогу над Наполі: Пйонтек – голеадор-вбивця

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо залишився задоволений своїми підопічними після перемоги над Наполі (2:0) в 1/4 фіналі Кубка Італії. Зокрема, виділив дебют Кшиштофа Пйонтека, який відзначився дублем.

"Ми чудово зіграли проти такої хорошої команди, як Наполі. Ми добре оборонялися, а майстерність Пакети і швидкість Кастільєхо створили передумови для перемоги.

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Пйонтек створив другий гол буквально з нічого. В атакуючій третині поля він голеадор-вбивця. Ми щасливі, що у нас є такий гравець, але потрібно привітати всю команду – нам вдалося вистояти спільними зусиллями", – цитує Гаттузо Rai Sport.

У півфіналі Кубка Італії Мілан зустрінеться з переможцем пари Лаціо – Інтер, які розіграють путівку завтра, 31 січня. Початок зустрічі о 22:00.

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