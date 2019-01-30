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Перші голи Пйонтека за Мілан проти Наполі – відео голів та огляд поєдинку

06:30 508 Читать на русском
Перші голи Пйонтека за Мілан проти Наполі – відео голів та огляд поєдинку
Кшиштоф Пйонтек / фото із соцмереж

Дубль польського новачка Мілана Кшиштофа Пйонтека приніс перемогу над Наполі в 1/4 фіналі Кубка Італії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Кубок Італії, 1/4 фіналу, перший матч

Мілан – Наполі – 2:0

Голи: Пйонтек, 11, 27

Мілан переміг Наполі та вийшов у півфінал Кубка Італії – Пйонтек забив перші голи за "россонері"

Форвард оформив прем'єрні м'ячі за Мілан ще до перерви. Спочатку Пйонтек реалізував вихід віч-на-віч після передачі від Лаксальта. А потім втік від оборонця в штрафному майданчику й класно пробив у дальню дев'ятку. Перемога над "партенопейцями" вивела Мілан у півфінал турніру.

Кубок Італії1/4 фіналу

Мілан - Наполі: Вівторок 29 січня 2019

Мілан
Матч завершено
2 : 0
Наполі
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