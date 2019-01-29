Мілан переміг Наполі та вийшов у півфінал Кубка Італії – Пйонтек забив перші голи за "россонері"

Мілан завдяки дублю зимового новачка Кшиштофа Пйонтека впевнено переграв Наполі у чвертьфіналі Кубка Італії.

Кубок Італії, 1/4 фіналу, перший матч

Мілан – Наполі – 2:0

Голи: Пйонтек, 11, 27

Старт поєдинку вийшов досить бідним на моменти. Команди займалися позиційною боротьбою та рідко тривожили ворота один одного, здебільшого намагаючись відкрити рахунок завдяки різного роду подачам. На цьому поприщі сильнішим виявився Мілан, який забив у першій же небезпечній атаці першим ударом у площину: Пйонтек відкрився за спинами центрбеків, отримав довгу передачу від Лаксальта та потужно пробив у правий нижній кут – 1:0. Наполі тут же міг відквитати цей м'яч, однак Лоренцо Інсіньє на 13-й хвилині метрів з 10-ти пробив прямо в руки голкіперу. На 21-й же він увірвався у карний майданчик, хитнув двох захисників та пробив у правий нижній кут – занадто слабко.

Мілан покарав за марнотратство другим ударом у площину – і знову на коні був Пйонтек. Кшиштоф на 27-й хвилині повторив свій фірмовий маневр з відкриванням за спину Максімовічу, прийнявши передачу в штрафному, легко прибравши Кулібалі та потужно пробивши у дальній кут – 2:0. Наполі до самого свистка на перерву так і не прийшов до тями, тільки створивши кілька напівмоментів на кшталт дальнього неточного удару Інсіньє.

Другий тайм Наполі розпочав набагато агресивніше, вже на 48-й хвилині влаштувавши паніку біля воріт Доннарумми – удар Міліка після кутового заблокували, а Інсіньє пальнув над поперечиною. "Россонері" після цього змогли вирівняти гру й навіть потривожити Мерета щільним ударом Бакайоко, але подібна картина тривало недовго. Наполі в середині тайму притиснув господарів: на 57-й хвилині простріл Унаса ледь не влетів у ворота, на 61-й удар Міліка по центру витягнув Доннарумма, а на 64-й голкіпер Мілана виніс з лінії подачу з кутового – вона летіла прямо у площину. На 68-й неаполітанці були найближчими до голу, але удар Мертенса з краю штрафного в протихід Доннаруммі також був відбитий.

Кінець другого тайму пройшов за ініціативи Наполі, але Мілан все більше закривався, вирівнюючи гру. Чогось більш гострого за слабенький удар Унаса з-за меж штрафного в руки Доннаруммі та дальній постріл Інсіньє по горобцях гостям створити не вдалося. "Россонері" спокійно довели гру до перемоги, яка вивела їх у півфінал Кубка Італії.