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Гаттузо – о победе над Наполи: Пйонтек – голеадор-убийца

30 января 09:56 238 Читати українською
Гаттузо – о победе над Наполи: Пйонтек – голеадор-убийца
Кшиштоф Пйонтек / Фото ФК Милан

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо остался доволен своими подопечными после победы над Наполи (2:0) в 1/4 финале Кубка Италии. В частности, выделил дебют Кшиштофа Пйонтека, который отметился дублем.

"Мы прекрасно сыграли против такой хорошей команды, как Наполи. Мы хорошо оборонялись, а мастерство Пакеты и скорость Кастильехо создали предпосылки для победы.

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Пйонтек создал второй гол буквально из ничего. В атакующей трети поля он голеадор-убийца. Мы счастливы, что у нас есть такой игрок, но нужно поздравить всю команду – нам удалось выстоять совместными усилиями", – цитирует Гаттузо Rai Sport.

В полуфинале Кубка Италии Милан встретится с победителем пары Лацио – Интер, которые разыграют путевку завтра, 31 января. Начало встречи в 22:00.

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Кубок Италии1/4 финала

Милан - Наполи: Вторник 29 января 2019

Милан
Матч окончен
2 : 0
Наполи
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Теги
Италия Милан Милан Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Милан - Наполи
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