Гаттузо – о победе над Наполи: Пйонтек – голеадор-убийца

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо остался доволен своими подопечными после победы над Наполи (2:0) в 1/4 финале Кубка Италии. В частности, выделил дебют Кшиштофа Пйонтека, который отметился дублем.

"Мы прекрасно сыграли против такой хорошей команды, как Наполи. Мы хорошо оборонялись, а мастерство Пакеты и скорость Кастильехо создали предпосылки для победы.

Первые голы Пйонтека в составе Милана против Наполи – видео голов и обзор поединка

Пйонтек создал второй гол буквально из ничего. В атакующей трети поля он голеадор-убийца. Мы счастливы, что у нас есть такой игрок, но нужно поздравить всю команду – нам удалось выстоять совместными усилиями", – цитирует Гаттузо Rai Sport.

В полуфинале Кубка Италии Милан встретится с победителем пары Лацио – Интер, которые разыграют путевку завтра, 31 января. Начало встречи в 22:00.

Милан победил Наполи и вышел в полуфинал Кубка Италии: первые голы Пйонтека, тактический примитив и фактор Доннаруммы