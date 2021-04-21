Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні задоволений, що амбітний проект Флорентіно Переса так і не відбувся.

"Спочатку я був шокований новиною про створення Суперліги. Я захоплююся Клоппом, Гвардіолою, фанатами Челсі і Де Дзербі за те, що вони зробили.

Шахтар домовився з Де Дзербі, – Циганик

Реакція була такою різкою і масштабною, але, як то кажуть, нам потрібно провести матч, і ми повинні зосередитися на футболі. У понеділок ми думали, що продовжувати грати марно. Ми не знали, чи продовжиться чемпіонат. Тепер ми повинні довести, що заслуговуємо своїх результатів", – цитує Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, через два дні після оголошення Європейської Суперліги через тиск футбольної спільноти проект довелось призупинити.

"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило