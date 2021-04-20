"Що стосується Де Дзербі, то це правда, переговори йдуть. Вже навіть домовилися, наскільки я знаю. Ще не оголошують про відхід Каштру.

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Думаю, ця ідея – ініціатива Даріо Срни. Мені здається, у нього буде можливість отримати свій вотум довіри в Шахтарі. Я думаю, що Де Дзербі – ініціатива саме Даріо", – зізнався журналіст в ефірі авторської програми Циганик LIVE.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли про просунуту стадію перемовин "гірників" з Роберто Де Дзербі. Він очолює Сассуоло з 2018-го, а контракт завершується влітку. "Чорно-зелені" під керівництвом італійця другий сезон поспіль йдуть на 8 сходинці. Також на місце Каштру сватали Массіміліано Аллегрі.

Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало