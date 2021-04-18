"Знали, як обіграти Ювентус, попри те, що це дуже хороша команда. Ми здобули важку перемогу і пишаємося цим. Поки що рано говорити про досягнення мети, але ці три очки вселяють впевненість.

Маліновський забив переможний гол – відеоогляд матчу Аталанта – Ювентус

Чому Маліновський не вийшов з перших хвилин? Я думав про увесь поєдинок. У нас вилетіли Хатебур та Ромеро. Це важливі гравці, особливо у схемі гри з чотирма захисниками. Я обрав Йоакіма Меле, а не Руслана, бо думав про всі 90 хвилинах гри. Нам потрібна була інтенсивність і легкість протягом усього поєдинку, а гра у три захисники сприяє цьому", – цитує Гасперіні mondobianconero.

Додамо, що Руслан Маліновський вийшов на поле в середині другого тайму за рахунку 0:0. Саме українець забив єдиний гол у звітному поєдинку та приніс Аталанті першу перемогу за 20 років у матчах з Ювентусом.

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