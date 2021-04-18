"Знали, как обыграть Ювентус, несмотря на то, что это очень хорошая команда. Мы одержали тяжелую победу и гордимся этим. Пока рано говорить о достижении цели, но эти три очка вселяют уверенность.

Малиновский забил победный гол – видеообзор матча Аталанта – Ювентус

Почему Малиновский не вышел с первых минут? Я думал обо всем поединке. У нас вылетели Хатебур и Ромеро. Это важные игроки, особенно в схеме игры с четырьмя защитниками. Я выбрал Иоакима Меле, а не Руслана, думая обо всех 90 минутах игры. Нам нужна была интенсивность и легкость на протяжении всего поединка, а игра в три защитника способствует этому", – цитирует Гасперини mondobianconero.

Добавим, что Руслан Малиновский вышел на поле в середине второго тайма при счете 0:0. Именно украинец забил единственный гол в отчетном поединке и принес Аталанте первую победу за 20 лет в матчах с Ювентусом.

Малиновский фирменной пушкой ошеломил Ювентус, сорвал 20-летние чары и затянул Аталанту в топ-3 Серии А