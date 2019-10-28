Гасперіні оцінив, чи зможе Аталанта виграти Скудетто

Головний тренер бергамської Аталанти Джан П'єро Гасперіні не вірить у чемпіонство в нинішньому сезоні Серії А.

"Чи можемо ми виграти чемпіонство у цьому сезоні? Ні, ми не можемо. Це Ювентус може його програти. До того ж ще є Інтер і Наполі, а також інші так звані "великі клуби" на кшталт Роми та Мілана.

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Хоча великими вони вважаються скоріше за минулі, аніж за поточні результати. Перші 9 турів лише підтверджують, що як для лідерів, так і для аутсайдерів сезон складається вкрай важко", – цитує Гасперіні Football-italia.

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Нагадаємо, команда Руслана Маліновського у матчі 9-го туру каменя на камені не залишала від Удінезе, розгромивши "б’янконері" з рахунком 7:1. Українець вийшов на заміну у другому таймі, однак голами не відзначався. Перемога впритул наблизила Аталанту до лідерів чемпіонату: бергамська команда посідає третю сходинку і відстає від Ювентуса та Інтера на 3 і 2 очки відповідно.

Наступний матч у Серії А підопічні Гасперіні проведуть на виїзді, 30 жовтня, проти Наполі.

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