toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - КАРПАТИ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гасперіні оцінив, чи зможе Аталанта виграти Скудетто

11:41 693 Читать на русском
Гасперіні оцінив, чи зможе Аталанта виграти Скудетто
Джан П'єро Гасперіні / Фото з відкритих джерел

Головний тренер бергамської Аталанти Джан П'єро Гасперіні не вірить у чемпіонство в нинішньому сезоні Серії А.

24’ Йосіп Ілічіч
33’ Луїс Мурієль
43’ Йосіп Ілічіч
48’ Луїс Мурієль
52’ Маріо Пашаліч
74’ Луїс Мурієль
83’ Амад Траоре
 
Стефано Окака Чука 12’
Ніколас Опоку 32’
12’ Стефано Окака Чука
24’ Йосіп Ілічіч
32’ Ніколас Опоку
33’ Луїс Мурієль
43’ Йосіп Ілічіч
48’ Луїс Мурієль
52’ Маріо Пашаліч
74’ Луїс Мурієль
83’ Амад Траоре

"Чи можемо ми виграти чемпіонство у цьому сезоні? Ні, ми не можемо. Це Ювентус може його програти. До того ж ще є Інтер і Наполі, а також інші так звані "великі клуби" на кшталт Роми та Мілана.

Гасперіні прокоментував вражаючу перемогу Аталанти над Удінезе

Хоча великими вони вважаються скоріше за минулі, аніж за поточні результати. Перші 9 турів лише підтверджують, що як для лідерів, так і для аутсайдерів сезон складається вкрай важко", – цитує Гасперіні Football-italia.

Аталанта з Маліновським забила 7 голів Удінезе – відеоогляд феєричного матчу

Нагадаємо, команда Руслана Маліновського у матчі 9-го туру каменя на камені не залишала від Удінезе, розгромивши "б’янконері" з рахунком 7:1. Українець вийшов на заміну у другому таймі, однак голами не відзначався. Перемога впритул наблизила Аталанту до лідерів чемпіонату: бергамська команда посідає третю сходинку і відстає від Ювентуса та Інтера на 3 і 2 очки відповідно.

Наступний матч у Серії А підопічні Гасперіні проведуть на виїзді, 30 жовтня, проти Наполі.

Лаціо вирвав перемогу у Флоренції, Рома здолала Мілан, Аталанта знищила Удінезе: 9-й тур Серії А, неділя

blog_ava
"Шепелєв забив? Поставте VAR!": чому Динамо і Шахтар втратили очки, а два клуби опинилися у "психологічній дупі"
14:00
1291
Теги
Італія Удінезе Удінезе Аталанта Аталанта Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Аталанта - Удінезе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
7
год
:
9
хв
Бертон Альбіон
21:45
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук