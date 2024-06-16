"Завдання мінімум – вийти із групи. І це завдання команді Сергія Реброва цілком під силу. Завжди потрібно ставити найвищі цілі. Інакше навіщо взагалі їхати на Євро?

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Мені дуже подобається ця збірна України. Команда з хорошим потенціалом. І це при тому, що наша команда – одна з наймолодших на Євро. Більшість наших провідних гравців виступає за європейські команди і це чудово, бо у них вже на ментальному рівні є покращення. Вони вже нікого не бояться.

Але не потрібно зараз Україну сильно перехвалювати. Це може зіграти злий жарт з нашою збірною. По потенціалу, я погоджуюсь з багатьма експертами, ця збірна є найсильнішою за увесь час нашої Незалежності. Сподіваюсь, що дійде вона ледь не до фіналу, проте, повторюсь – поки не треба співати хвалебні оди. Зарано.

Однак і хейтити теж. Бо після того, як програли Польщі експериментальним складом, в інтернеті почали на Реброва "наїжджати", раптом всі стали великими експертами і почали розбиратися у футболі краще за Сергія Станіславовича", – цитує Михалика Український футбол.

Нагадаємо, у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу турніру збірна України боротиметься з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

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