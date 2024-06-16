На чемпіонаті Європи в Німеччині трапився неприємний інцидент. Поліції довелося відкривати вогонь, щоб розрулити ситуацію.

У Гамбурзі перед матчем першого туру групового етапу Євро-2024 між Польщею та Нідерландами вболівальники пройшли мирним маршем. Налічувалось близько 40 тисяч фанів, в основному – збірної Нідерландів.

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Раптом на горизонті з'явився провокатор. Чоловік вийшов з бару, тримаючи в руках коктейль Молотова та кирку, повідомляє Bild. Він погрожував правоохоронцям і готувався кинути коктейль в фанатів.

Поліція застосувала перцеві балончики, а потім вогнепальну зброю. Попереджувальні постріли не зупинили провокатора, тому поліцаї здійснили кілька пострілів безпосередньо в ціль. Чоловік впав з важким пораненням ноги.