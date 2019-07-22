toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гасперіні: Маліновський – індивідуально дуже сильний гравець, навіть попри фізичні кондиції

11:15 687 Читать на русском
Гасперіні: Маліновський – індивідуально дуже сильний гравець, навіть попри фізичні кондиції
Руслан Маліновський / фото: ФК Аталанта

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився думкою про новачка команди Руслана Маліновського.

"Мені подобається та команда, яка зараз працює. Відчувається, що хлопці втомилися під час напружених тренувань, але всі відчувають великий ентузіазм перед сезоном.

Маліновський – про перехід в Аталанту: Це крок вперед для мене

Що стосується Маліновського, то вже видно, що ми придбали індивідуально дуже сильного гравця, навіть попри фізичні кондиції і той факт, що він опинився в новому оточенні.

Руслан виграв чемпіонство з Генком, виступає за збірну України і, ймовірно, був найкращим гравцем Бельгії в минулому сезоні", – розповів Гасперіні в коментарі клубному каналу.

Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А

blog_ava
Булеца: Супряга відзначився хет-триком, бо дотримався тренерських установ
08:51
1083
Теги
Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
6
год
:
14
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Лінкольн Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук