Гасперіні: Маліновський – індивідуально дуже сильний гравець, навіть попри фізичні кондиції

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився думкою про новачка команди Руслана Маліновського.

"Мені подобається та команда, яка зараз працює. Відчувається, що хлопці втомилися під час напружених тренувань, але всі відчувають великий ентузіазм перед сезоном.

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Що стосується Маліновського, то вже видно, що ми придбали індивідуально дуже сильного гравця, навіть попри фізичні кондиції і той факт, що він опинився в новому оточенні.

Руслан виграв чемпіонство з Генком, виступає за збірну України і, ймовірно, був найкращим гравцем Бельгії в минулому сезоні", – розповів Гасперіні в коментарі клубному каналу.

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