toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Маліновський – про перехід в Аталанту: Це крок вперед для мене

19:47 394 Читать на русском
Маліновський – про перехід в Аталанту: Це крок вперед для мене
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський дав перший коментар в ролі гравця Аталанти, контракт з якою підписав сьогодні, 16 липня.

"Я щасливий приєднатись до цього клубу з неймовірними вболівальниками. Аталанта блискуче провела минулий сезон, а я намагатимусь допомогти команді стати ще кращою. Сподіваюсь, мені це вдасться.

Маліновський офіційно перейшов у Аталанту

Думаю, що перехід в Аталанту – крок вперед для мене, адже ця команда зараз є однією з найкращих в Італії, що і продемонструвала у минулому сезоні. Ми можемо досягнути значних результатів і в наступній кампанії. Ця команда є дуже сильною. Бергамо – чудове місто, це ж стосується і клубної бази, адже тут є все, що необхідно як для тренувань, як і для відновлення.

Моє завдання – докласти максимум зусиль для того, щоб допомогти команді досягнути максимальних результатів у наступному сезоні. Що стосується мене, то я виступаю в центрі півзахисту, можу зіграти на позиції 8-го чи 10-го номера. Також у мене непогана ліва нога.

"Forza, Руслан!" – Шаблій прокоментував довгоочікуваний трансфер Маліновського в Аталанту

Аталанта грає у комбінаційний футбол та намагається контролювати м'яч, застосовуючи при цьому високий та активний пресинг. Це мені імпонує, оскільки я люблю такий стиль гри, при цьому також намагаюся грати швидко.

Я грав з Тіматі Кастанем у Генку і привітав його з третім місцем Аталанти в Серії А і сказав, що вони заслужили на це. Кастань – чудовий гравець та великий професіонал, а в Бергамо він вийшов на новий рівень.

Багато хто мені казав, що Гасперіні – чудовий тренер. Не можу дочекатись розмови з ним. Про нього мені в збірній Україні розповідав як Шевченко, так і його італійські асистенти. За їхніми словами, це – великий спеціаліст. Така їхня думка стала для мене позитивним сигналом.

Мета – посісти якомога вище місце в Серії А, а також вдало виступити у груповому турнірі Ліги чемпіонів та Кубку Італії. Віддаватимусь повністю у кожній грі на благо команди, заради чого буду важко працювати кожного дня.

Доброго дня всім. Мене звати Руслан Маліновський. Вперед, Аталанта", – останні фрази хавбек збірної України сказав італійською мовою в ефірі офіційного Youtube-каналу Аталанти.

Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А

blog_ava
Екc-форвард збірної ПАР був жорстоко вбитий, отримавши сім куль – моторошні фото
12:20
4085
Теги
Трансфери Українці за кордоном Відеоновини Головне Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Трансфери Чемпіонату Італії Андрій Шевченко Андрій Шевченко Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Аталанта Аталанта Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
хв
Сабуртало
20:30
Шериф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук