Маліновський – про перехід в Аталанту: Це крок вперед для мене

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський дав перший коментар в ролі гравця Аталанти, контракт з якою підписав сьогодні, 16 липня.

"Я щасливий приєднатись до цього клубу з неймовірними вболівальниками. Аталанта блискуче провела минулий сезон, а я намагатимусь допомогти команді стати ще кращою. Сподіваюсь, мені це вдасться.

Маліновський офіційно перейшов у Аталанту

Думаю, що перехід в Аталанту – крок вперед для мене, адже ця команда зараз є однією з найкращих в Італії, що і продемонструвала у минулому сезоні. Ми можемо досягнути значних результатів і в наступній кампанії. Ця команда є дуже сильною. Бергамо – чудове місто, це ж стосується і клубної бази, адже тут є все, що необхідно як для тренувань, як і для відновлення.

Моє завдання – докласти максимум зусиль для того, щоб допомогти команді досягнути максимальних результатів у наступному сезоні. Що стосується мене, то я виступаю в центрі півзахисту, можу зіграти на позиції 8-го чи 10-го номера. Також у мене непогана ліва нога.

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Аталанта грає у комбінаційний футбол та намагається контролювати м'яч, застосовуючи при цьому високий та активний пресинг. Це мені імпонує, оскільки я люблю такий стиль гри, при цьому також намагаюся грати швидко.

Я грав з Тіматі Кастанем у Генку і привітав його з третім місцем Аталанти в Серії А і сказав, що вони заслужили на це. Кастань – чудовий гравець та великий професіонал, а в Бергамо він вийшов на новий рівень.

Багато хто мені казав, що Гасперіні – чудовий тренер. Не можу дочекатись розмови з ним. Про нього мені в збірній Україні розповідав як Шевченко, так і його італійські асистенти. За їхніми словами, це – великий спеціаліст. Така їхня думка стала для мене позитивним сигналом.

Мета – посісти якомога вище місце в Серії А, а також вдало виступити у груповому турнірі Ліги чемпіонів та Кубку Італії. Віддаватимусь повністю у кожній грі на благо команди, заради чого буду важко працювати кожного дня.

Доброго дня всім. Мене звати Руслан Маліновський. Вперед, Аталанта", – останні фрази хавбек збірної України сказав італійською мовою в ефірі офіційного Youtube-каналу Аталанти.

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