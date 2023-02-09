Журналіст Фабріціо Романо розсипався у компліментах Руслану Маліновському, гол якого у ворота ПСЖ позбавив Мессі та Ко шансів на перемогу в Кубку Франції

Гол Маліновського у ворота ПСЖ в матчі Кубка Франції став фатальним для парижан – команда українця здобула перемогу з рахунком 2:1.

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"Варто нагадати, що марсельський Олімпік заплатив за Руслана Маліновського всього 10 мільйонів євро плюс 3 мільйони доплати", – написав Фабріціо Романо у твіттері, натякаючи, що Аталанта продешевила з продажем українця.

Додамо, що Руслан зіграв вже у 7 поєдинках за Марсель після свого приходу та записав до свого активу 2 голи.

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