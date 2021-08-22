СК Дніпро-1 впевнено переміг Рух у 5 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Господарі вийшли вперед на 27-ій хвилині. Після невдалої подачі кутового дніпряний розігнали атаку другим темпом, і Данило Ігнатенко могутнім ударом з-за меж карного майданчика поцілив точно у дев'ятку.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Рух у матчі з шедевральними голами Ігнатенка та Назаренка

Олександр Назаренко вирішив не відставати від партнера. Хавбек СК Дніпро-1 накрутив кількох захисників і пробив точно в нижній кут – 2:0. По перерві підопічні Йовічевіча спокійно довели матч до перемоги.