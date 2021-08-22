Пушка Игнатенко и соло Назаренко в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Рух – 2:0
00:32 - Читати українською
СК Днепр-1 уверенно победил Рух в 5 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
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Хозяева вышли вперед на 27-ой минуте. После неудачной подачи углового днепряне разогнали атаку вторым темпом, и Даниил Игнатенко мощным ударом из-за пределов штрафной попал точно в девятку.
СК Днепр-1 уверенно победил Рух в матче с шедевральными голами Игнатенко и Назаренко
Александр Назаренко решил не отставать от партнера. Хавбек СК Днепр-1 накрутил нескольких защитников и пробил точно в нижний угол – 2:0. После перерыва подопечные Йовичевича спокойно довели матч до победы.
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