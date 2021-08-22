СК Днепр-1 уверенно победил Рух в 5 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Хозяева вышли вперед на 27-ой минуте. После неудачной подачи углового днепряне разогнали атаку вторым темпом, и Даниил Игнатенко мощным ударом из-за пределов штрафной попал точно в девятку.

СК Днепр-1 уверенно победил Рух в матче с шедевральными голами Игнатенко и Назаренко

Александр Назаренко решил не отставать от партнера. Хавбек СК Днепр-1 накрутил нескольких защитников и пробил точно в нижний угол – 2:0. После перерыва подопечные Йовичевича спокойно довели матч до победы.