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Гармаш зрівнявся з легендами Динамо за кількістю проведених сезонів в київському клубі

19:40 538 Читать на русском
Гармаш зрівнявся з легендами Динамо за кількістю проведених сезонів в київському клубі
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Денис Гармаш може вже називати себе ветераном чемпіонату України.

Денис Гармаш проводить 12-й сезон поспіль, захищаючи кольори київського клубу.

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За цим показником 29-річний хавбек зрівнявся з такими легендами "біло-синіх", як Леонід Буряк (1973 – 1984), Павло Яковенко (1982 – 1992/93) і Валентин Белькевич (1996/97 – 2007/08), повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Денис дебютував за Динамо у сезоні 2007/08.

Нагадаємо, напередодні Гармаш відзначився переможним голом у воротах Шахтаря в рамках Суперкубка України (2:1).

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Теги
Динамо Динамо Денис Гармаш Денис Гармаш Рекорди Леонід Буряк Валентин Белькевич Павло Яковенко Павло Яковенко
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