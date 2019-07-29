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Гармаш сравнялся с легендами Динамо по количеству проведенных сезонов в киевском клубе

19:40 29 Читати українською
Гармаш сравнялся с легендами Динамо по количеству проведенных сезонов в киевском клубе
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Денис Гармаш может уже называть себя ветераном чемпионата Украины.

Денис Гармаш проводит 12-й сезон подряд, защищая цвета киевского клуба.

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По этому показателю 29-летний хавбек сравнялся с такими легендами "бело-синих", как Леонид Буряк (1973 – 1984), Павел Яковенко (1982 – 1992/93) и Валентин Белькевич (1996/97 – 2007/08), сообщает официальный сайт УПЛ.

Денис дебютировал за Динамо в сезоне 2007/08.

Напомним, накануне Гармаш отметился победным голом в воротах Шахтера в рамках Суперкубка Украины (2:1).

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Денис Гармаш Денис Гармаш Рекорды Леонид Буряк Валентин Белькевич Павел Яковенко Павел Яковенко
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