Динамо – Шахтар: Гармаш відсвяткував переможний гол характерним жестом "гірників"

Хавбек Динамо Денис Гармаш не міг провести матч проти Шахтаря без провокацій.

Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем в рамках Суперкубка України (2:1). Переможним голом відзначився скандальний хавбек киян Денис Гармаш.

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Під час святкування взяття воріт 29-річний гравець повернувся до трибуни вболівальників Шахтаря і склав руки навхрест, символізуючи молотки, які є символом донецького клубу.

Нагадаємо, Гармаш неодноразово ставав "володарем" червоних карток у Класичному через різні провокації та сутички із гравцями Шахтаря.

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