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Динамо – Шахтар: Гармаш відсвяткував переможний гол характерним жестом "гірників"

17:23 2188 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Гармаш відсвяткував переможний гол характерним жестом "гірників"
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Денис Гармаш не міг провести матч проти Шахтаря без провокацій.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем в рамках Суперкубка України (2:1). Переможним голом відзначився скандальний хавбек киян Денис Гармаш.

"Падаю назад, адже сил немає", – Гармаш розповів, як забив переможний гол у ворота Шахтаря

Під час святкування взяття воріт 29-річний гравець повернувся до трибуни вболівальників Шахтаря і склав руки навхрест, символізуючи молотки, які є символом донецького клубу.

Нагадаємо, Гармаш неодноразово ставав "володарем" червоних карток у Класичному через різні провокації та сутички із гравцями Шахтаря.

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Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо Суперкубок України Динамо - Шахтар
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