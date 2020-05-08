Гармаш удивил новым имиджем после возобновления тренировок в Ризеспоре

Турецкий Ризеспор, за который играют трое украинцев, возобновил тренировки после вынужденной паузы.

Денис Гармаш, Андрей Борячук и Николай Морозюк вернулись к командным тренировкам в составе Ризеспора. Как известно, чемпионат Турции, который был приостановлен после 26 туров, возобновится в июне.

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На первом тренировочном занятии Гармаш удивил новым имиджем – во время карантина хавбек решил изменить цвет волос. К счастью, не на фиолетовый, как в свое время это сделал Николай Морозюк.

Напомним, Гармаш выступает в Ризеспоре на правах аренды из Динамо. В активе 30-летнего полузащитника 2 гола в 6 матчах Суперлиги, а команда занимает 16 место.

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*Денис Гармаш – крайний слева