"Гармаш – хороший футболіст, але в голові трішки бракує мізків", – екс-гравець Динамо Попов пригадав виступи у Києві

Колишній захисник Динамо Горан Попов розповів про деяких своїх екс-одноклубників у Києві.

"Гармаш – хороший футболіст, але в голові трішки бракує мізків. Ми з Вукоєвічем і Нінковічем дали йому наше балканське ім'я – Кутія. У нас це означає – великий пакет, в якому нічого немає. Він не розумів, чому ми його так називаємо. Підходить Нінковіч і каже: "Кутія, як справи?", Потім Вукоєвіч і я. Він запитує: "Що це означає?". Коли йому сказали - він почав на нас ображатися.

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Він отримує такі червоні картки... Футболіст не повинен так робити. Він – хороший футболіст, веселий хлопець, непогана людина, ніколи нікому нічого поганого не зробив, я його дуже сильно поважаю, але іноді на поле він займається не тим. Я іноді читаю новини і бачу, що Суркісу не подобається, як Гармаш поводиться.

Хачеріді? Такий же, як і Гармаш. Бачився з ним півроку тому в Салоніках. Я живу за 140 кілометрів.

Чи правда, що у нього був конфлікт з Шовковським? У мене була травма, і я сидів на трибуні. Після першого тайму матчу з Маккабі Хачеріді отримав червону. Зайшов до роздягальні, а там Ігор Суркіс каже Жені: "Так тобі й треба". А коли вони тільки зайшли в роздягальню Шовковський дав разок по голові Хачеріді. І я побачив, що Женя плаче. Але це емоції. Але і червона картка дуже безглуздою була. Думаю, що Суркіс правильно сказав, а Шовковський правильно зробив. Футболіст не повинен так чинити", – цитує Попова Sportarena.

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