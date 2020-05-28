Ганебний фейл голкіпера Герти у відеоогляді матчу проти РБ Лейпциг – 2:2

РБ Лейпциг приймав Герту в рамках 28-го туру чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Суперники швидко обмінялись голами та пішли на перерву за нічийного результату.

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На початку другого тайму господарі залишились в меншості, але за кілька хвилин отримали вагому компенсацію. Голкіпер гостей Ярстейн зумів парирувати удар форварда РБ Лейпциг Патріка Шика, але запутавшись в своїх руках – незграбно закинув м'яч у власні ворота.

Незадовго до фінального свистка Пйонтек зумів реалізувати пенальті та поділити очки в матчі.

РБ Лейпциг втримав нічию з Гертою, Шальке поступився Фортуні й продовжив безвиграшну серію – 28-й тур Бундесліги

Ляп голкіпера Герти 2:05