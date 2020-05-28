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Ганебний фейл голкіпера Герти у відеоогляді матчу проти РБ Лейпциг – 2:2

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Ганебний фейл голкіпера Герти у відеоогляді матчу проти РБ Лейпциг – 2:2
РБ Лейпциг – Герта / Фото РБ Лейпциг

РБ Лейпциг приймав Герту в рамках 28-го туру чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

24’ Лукас Клостерман
63’ Марсель Хальстенберґ
68’ Патрік Шик
 
Марко Груїч 9’
Кшиштоф Пйонтек 82’
9’ Марко Груїч
24’ Лукас Клостерман
63’ Марсель Хальстенберґ
68’ Патрік Шик
82’ Кшиштоф Пйонтек

Суперники швидко обмінялись голами та пішли на перерву за нічийного результату.

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На початку другого тайму господарі залишились в меншості, але за кілька хвилин отримали вагому компенсацію. Голкіпер гостей Ярстейн зумів парирувати удар форварда РБ Лейпциг Патріка Шика, але запутавшись в своїх руках – незграбно закинув м'яч у власні ворота.

Незадовго до фінального свистка Пйонтек зумів реалізувати пенальті та поділити очки в матчі.

РБ Лейпциг втримав нічию з Гертою, Шальке поступився Фортуні й продовжив безвиграшну серію – 28-й тур Бундесліги

Ляп голкіпера Герти 2:05

Джерело: ТК Футбол
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