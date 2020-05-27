Ліверпуль не готовий платити клаусулу за Вернера – РБ Лейпциг не збирається йти на поступки

Переїзд німецького нападника на Туманний Альбіон опинився на межі зриву.

Як відомо, Ліверпуль вже давно полює на форварда РБ Лейпциг Тімо Вернера. Сторони неодноразово контактували між собою, а Юрген Клопп навіть особисто поспілкувався з 24-річним німцем.

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У контракті Вернера з РБ Лейпциг прописана сума відступних і аби отримати нападника Ліверпуль повинен до 15 червня виплатити "бикам" 55 млн євро. Однак компанія Fenway Sports Group, якій належить Ліверпуль, наразі не бажає платити таку суму – FSG хочуть домовитись з РБ Лейпциг про зниження ціни.

"Дешевше не вийде. Ми не будемо продавати гравця нижче вартості, особливо якщо у нього за контрактом більше року. Загалом, нам завжди потрібно ставити собі наступне питання: чи можемо ми замінити гравця, якщо продаємо його за меншу ринкову вартість? Але про такі речі я думаю лише тоді, коли в мене є факти на столі", – сказав у коментарі виданню Sport Bild президент РБ Лейпциг Олівер Мінтцлафф.

Впевненості очільнику "биків" додає і той факт, що окрім Ліверпуля на Вернера претендують ще кілька топ-клубів (серед яких Манчестер Юнайтед, Челсі та Інтер), які готові виплатити необхідні кошти. Хоча сам форвард раніше заявляв про бажання попрацювати саме з Клоппом.

До слова, портал Transfermarkt оцінює Вернера у 64 млн євро. У поточному сезоні Бундесліги нападник провів 27 поєдинків, в яких забив 24 голи і віддав 7 результативних передач. Угода німця з РБ Лейпциг закінчується 30 червня 2023 року.

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