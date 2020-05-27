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РБ Лейпциг у меншості втримав нічию з Гертою – "бики" не змогли вийти на друге місце: 28-й тур Бундесліги, середа

21:27 46 Читать на русском
РБ Лейпциг у меншості втримав нічию з Гертою – "бики" не змогли вийти на друге місце: 28-й тур Бундесліги, середа
РБ Лейпциг – Герта – 2:2

В рамках 28-го туру Бундесліги берлінська Герта в більшості не зуміла дотиснути РБ Лейпциг (2:2).

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 28-й тур

РБ Лейпциг – Герта – 2:2

Голи: Клостерманн, 24, Шик, 68 – Груїч, 9, Пйонтек, 82 (пен)

Вилучення: Хальстенберґ, 64 (друга жовта)

Аугсбург – Падерборн – початок о 21:30

Уніон Берлін – Майнц – початок о 21:30

Фортуна – Шальке – початок о 21:30

Хоффенхайм – Кельн – початок о 21:30

Програму дня відкривав поєдинок у Лейпцигу між місцевим РБ та Гертою. Гості стартували активніше, відкривши рахунок після навісу кутового – відзначився Груїч, а асист віддав Платтенхардт. За дві хвилини останній покинув поле через пошкодження, а господарі відігралися вже на 24-й – це Клостерманн пробив після корнера. На перерву команди пішли саме з цим рахунком.

В середині другого тайму Лейпциг залишився у меншості через вилучення Хальстенберґа, однак за чотири хвилини після нього Шик потужним ударом з лінії штрафного несподівано прошив голкіпера – 2:1. Герта кинулася зрівнювати рахунок, створила низку моментів і, зрештою, добилася свого на 82-й з пенальті, який реалізував Пйонтек. Берлінці продовжили тиснути, але забити третій так і не змогли. Нічия у Саксонії.

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