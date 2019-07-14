Ганебна симуляція екс-гравця Інтера в чемпіонаті Бразилії

Нападника Сантоса Габріеля Барбозу явно не назвеш прихильником фейр-плей.

22-річний форвард хотів отримати перевагу нечесним шляхом у матчі 10 туру чемпіонату Бразилії проти Байї.

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Побачивши високо задерту ногу суперника, екс-гравець Інтера схопився за голову, імітуючи невимовний біль від удару. Втім, повтор чітко показав, що ніякого зіткнення не було і близько, а хитрий Габігол просто хотів випросити червону картку для опонента. Рефері акторські таланти нападника не оцінив, тому захисник Байї залишився без покарання.

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Зрештою, під завісу зустрічі Сантос таки вирвав перемогу з рахунком 1:0, однак репутації Барбози це навряд допоможе.