Епічний ляп голкіпера в матчі чемпіонату Білорусі – ганьба дня

Матч могильовського Дніпра і Енергетика-БГУ запам'ятається не лише великою кількістю м'ячів.

Рядова гра 15 туру чемпіонату Білорусі ознаменувалася одним з класичних воротарських ляпів.

Квашук повернувся на першу сходинку списку бомбардирів чемпіонату Білорусі завдяки голу у битві аутсайдерів

Після невдалої атаки гостей захисник "дніпрян" спокійно відкотив м'яч своєму голкіперу Артему Сорокові. Елементарний пас партнера обернувся для воротара суцільною катастрофою. Невідомо, що зіграло більшу роль у цьому фейлі – брак техніки чи брак газону місцевої арени, однак підсумок для Дніпра вкрай сумний – автогол.

Курйозний м'яч вирівняв становище команд, а згодом Енергетик забив ще раз і вирвав феєричну перемогу з рахунком 4:3.