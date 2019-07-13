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Епічний ляп голкіпера в матчі чемпіонату Білорусі – ганьба дня

23:04 296 Читать на русском
Епічний ляп голкіпера в матчі чемпіонату Білорусі – ганьба дня
Артем Сороко / Фото fcisoch.by

Матч могильовського Дніпра і Енергетика-БГУ запам'ятається не лише великою кількістю м'ячів.

Рядова гра 15 туру чемпіонату Білорусі ознаменувалася одним з класичних воротарських ляпів.

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Після невдалої атаки гостей захисник "дніпрян" спокійно відкотив м'яч своєму голкіперу Артему Сорокові. Елементарний пас партнера обернувся для воротара суцільною катастрофою. Невідомо, що зіграло більшу роль у цьому фейлі – брак техніки чи брак газону місцевої арени, однак підсумок для Дніпра вкрай сумний – автогол.

Курйозний м'яч вирівняв становище команд, а згодом Енергетик забив ще раз і вирвав феєричну перемогу з рахунком 4:3.

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