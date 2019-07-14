Позорная симуляция экс-игрока Интера в чемпионате Бразилии

Нападающего Сантоса Габриэля Барбозу явно не назовешь сторонником фэйр-плей.

22-летний форвард хотел получить преимущество нечестным путем в матче 10 тура чемпионата Бразилии против Байи.

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Увидев высоко задранную ногу соперника, экс-игрок Интера схватился за голову, имитируя невыразимую боль от удара. Впрочем, повтор четко показал, что никакого столкновения не было и в помине, а хитрый Габигол хотел выпросить красную карточку для оппонента. Рефери актерские таланты нападающего не оценил, поэтому защитник Байи остался безнаказанным.

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В конце концов, под занавес встречи Сантос таки вырвал победу со счетом 1:0, однако репутации Барбозы это вряд ли поможет.