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Ганебна помилка партнерів Ярмоленка у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Вест Хем

00:50 28 Читать на русском
Ганебна помилка партнерів Ярмоленка у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Вест Хем
Шеффілд Юнайтед– Вест Хем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Шеффілд Юнайтед в рамках 22-го туру АПЛ мінімально переграв Вест Хем (1:0). Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

54’ Олівер Макберні
 
54’ Олівер Макберні

Єдиний гол у звітному матчі гості "привезли" самі собі. Голкіпер Вест Хема Девід Мартін викотив передачу на Бальбуена, яку Фабіан несподівано не прийняв; м'яч перехопив Флек, вискочивши на ворота й викотивши поперечний пас на МакБерні – Олівер впевнено закотив м'яч у сітку!

Шеффілд втримав перемогу над Вест Хемом – "молотобійці" без Ярмоленка зазнали першої поразки під керівництвом Мойєса

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Шеффілда, який перервав триматчеву безвиграшну серію, набрав 32 очки й піднявся на п'ятку позицію в турнірній таблиці. Вест Хем, зазнавши першої поразки під керівництвом Девіда Мойєса, залишився на шістнадцятій сходинці з 23 заліковими балами.

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Теги
Англія Відеоновини Фабіан Бальбуена Фабіан Бальбуена Девід Мартін Девід Мартін Шеффілд Юнайтед - Вест Хем Вест Хем Вест Хем Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед
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