Позорная ошибка партнеров Ярмоленко в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм

Шеффилд Юнайтед в рамках 22-го тура АПЛ минимально переиграл Вест Хэм (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Единственный гол в отчетном матче гости "привезли" сами себе. Голкипер Вест Хэма Дэвид Мартин выкатил передачу на Бальбуена, которую Фабиан неожиданно не принял; мяч перехватил Флек, выскочил на ворота и выкатил поперечный пас на МакБерни – Оливер уверенно закатил мяч в сетку!

Шеффилд удержал победу над Вест Хэмом – "молотобойцы" без Ярмоленко потерпели первое поражение под руководством Мойеса

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Шеффилда, который прервал трехматчевую безвыигрышную серию, набрал 32 очка и поднялся на пятку позицию в турнирной таблице. Вест Хэм, потерпев первое поражение под руководством Дэвида Мойеса, остался на шестнадцатой строчке с 23 зачетными баллами.