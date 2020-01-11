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Позорная ошибка партнеров Ярмоленко в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм

11 января 00:50 453 Читати українською
Позорная ошибка партнеров Ярмоленко в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм – 1:0 – видео гола и обзор матча

Шеффилд Юнайтед в рамках 22-го тура АПЛ минимально переиграл Вест Хэм (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

54’ Оливер Макберни
 
54’ Оливер Макберни

Единственный гол в отчетном матче гости "привезли" сами себе. Голкипер Вест Хэма Дэвид Мартин выкатил передачу на Бальбуена, которую Фабиан неожиданно не принял; мяч перехватил Флек, выскочил на ворота и выкатил поперечный пас на МакБерни – Оливер уверенно закатил мяч в сетку!

Шеффилд удержал победу над Вест Хэмом – "молотобойцы" без Ярмоленко потерпели первое поражение под руководством Мойеса

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Шеффилда, который прервал трехматчевую безвыигрышную серию, набрал 32 очка и поднялся на пятку позицию в турнирной таблице. Вест Хэм, потерпев первое поражение под руководством Дэвида Мойеса, остался на шестнадцатой строчке с 23 зачетными баллами.

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Англия Видеоновости Вест Хэм Вест Хэм Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Фабиан Бальбуэна Фабиан Бальбуэна Девид Мартин Девид Мартин
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