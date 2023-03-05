Парижани в двох домашніх матчах поспіль змусили нервувати свого наставника, коли дозволили суперникам зрівняти рахунок. Обидві зустрічі завершились на користь ПСЖ, але Гальтьє вважає, що втрата концентрації може стати ключовим чинником в грі проти Баварії.

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"Я стурбований, ми знову повторили історію зустрічі з Ліллем. Ми здорово розпочали гру, забили, а потім щось зламалось. Команда випала на 15-20 хвилин із матчу. Звичайно, був чудовий гол від Бласа. Коли рахунок став 2:2, ми подарували Нанту надію. У другому таймі змогли повернути ініціативу у більш відкритій грі. Я хвилююсь, бо таке вже двічі трапилялося у домашніх матчах.

У грі з Баварією команда не матиме права втрачати концентрацію ані на хвилину. Потрібно буде зіграти на максимум, із серцем, із бажанням, із завзятістю. Жодної розслабленості, бо на цьому рівні за таке не пробачають", – цитує Гальтьє RMC Sport.

8 березня французький клуб проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Перша зустріч завершилася перемогою мюнхенців із рахунком 1:0.

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