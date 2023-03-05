Парижане в двух домашних матчах подряд заставили нервничать своего наставника, когда позволили соперникам сравнять счет. Обе встречи завершились в пользу ПСЖ, но Гальтье считает, что потеря концентрации может стать ключевым фактором в игре против Баварии.

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"Я обеспокоен, мы снова повторили историю матча с Лиллем. Мы здорово начали игру, забили, а потом что-то поломалось. Команда выпала на 15-20 минут из игры. Конечно, был отличный гол от Бласа. Когда счет стал 2:2, мы подарили Нанту надежду. Во втором тайме мы смогли вернуть инициативу в более открытой игре. Я переживаю, потому что такое уже дважды случалось в домашних матчах.

В игре с Баварией команда не сможет терять концентрацию ни на минуту. Нужно будет сыграть на максимум, с сердцем, с желанием, с упорством. Никакой расслабленности, потому что на этом уровне за такое не прощают", - цитирует Гальтье RMC Sport.

8 марта французский клуб проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии. Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 1:0.

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