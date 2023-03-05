Франція, 26 тур

ПСЖ – Нант – 4:2

Голи: Мессі, 12, Хаджам, 17 (аг), Данілу, 60, Мбаппе, 90 – Блас, 31, Ганаго, 38.

Початок зустрічі нічим не вразив. Обидві команди намагалися перейти на чужу половину поля, але це не вдавалося. Нант непогано контролював підступи до свого штрафного майданчика. Концентрації підопічним Антуана Комбуаре не вистачило надовго. На 12 хвилині Мессі відкрив рахунок у матчі. Здавалось, що удар в аргентинця не вийшов, але м’яч все одно опинився у сітці воріт. Наступна ж атака принесла ще більше проблем гостям. Хаджам не впорався і забив у свої ворота.

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ПСЖ дозволяв Нанту контролювати гру, очікуючи нагоди, щоб знайти довгою передачею Кіліана Мбаппе. У "канарок" були небезпечні підходи до штрафного майданчика Доннарумми. Після позиційной атаки Людовік Блас зміг пробити з гострого кута, а голкіпер парижан не впорався, і дозволив супернику відіграти один гол. Під кінець першого тайму після подачі кутового Нант зрівняв рахунок в матчі.

Другий тайм розпочався з контролю м'яча від ПСЖ, але підопічним Гальтьє не вдалося похитнути оборону суперника. Обидві команди обмінювалися досить цікавими моментами, які не принесли успіху. На 60 хвилині Мбаппе вирізав неймовірний пас на Данілу, який влучно пробив по воротах. Лафон в цьому епізоді виручити свою команду не зміг. ПСЖ намагався тиснути на суперника, але не вдавалося забити бодай ще один гол. Лише в додатковий час Мбаппе забив четвертий м'яч парижан, який став його 201 гол за ПСЖ. Таким чином, француз отримав звання найкращого бомбардира своєї команди в історії. Зазаначимо, що Мбаппе обійшов Едінсона Кавані, в активі якого було 200 голів у футболці ПСЖ.

Парижани впевнено посідає першу сходинку в турнірній таблиці Ліги 1 з 63 очками. Нант, маючи 28 пунктів, перебуває на 13 місці. Нагадаємо, що 8 березня команда Галтьє зіграє проти Баварії в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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