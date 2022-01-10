Галатасарай звільнив головного тренера
17:37 - Читать на русском
Фатіх Терім покинув посаду наставника Галатасарая.
Керівництво Галатасарая достроково розірвало контракт із головним тренером Фатіхом Терімом, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Варто відзначити, що це була вже 4-та каденція турецького фахівця у Галатасараї, який він очолював з 2017 року. Причиною звільнення 68-річного наставника стали незадовільні результати команди.
Після 20-ти турів турецької Суперліги Галатасарай розташувався на 12-й сходинці турнірної таблиці.
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