Керівництво Галатасарая достроково розірвало контракт із головним тренером Фатіхом Терімом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Арда Туран розсмішив зайвою вагою після повернення на поле – вірусні кадри

Варто відзначити, що це була вже 4-та каденція турецького фахівця у Галатасараї, який він очолював з 2017 року. Причиною звільнення 68-річного наставника стали незадовільні результати команди.

Після 20-ти турів турецької Суперліги Галатасарай розташувався на 12-й сходинці турнірної таблиці.

Топ-10 безробітних тренерів – Зідан, чемпіони світу та український слід