Колишній півзахисник Барселони, Атлетіко і збірної Туреччини повернувся на поле після тривалої відсутності та одразу привернув до себе величезну увагу.

У 20-му турі турецької Суперліги Галатасарай вдома програв Гіресунспору (0:1) та перебуває в нижній половині турнірної таблиці. У другому таймі на поле вийшов Арда Туран, який пропустив більше 4-х місяців через серйозну травму. Турок не грав з 19 серпня минулого року.

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Кадри з 34-річним екс-хавбеком Барселони та Атлетіко стали вірусними. Річ у тім, що досвідчений ветеран явно перебуває не в оптимальній фізичній формі. Пристойний живіт у найкращих традиціях Едена Азара не вдалося приховати навіть під ігровою формою.

Хоча велика кількість українців якраз зараз цілком можуть зрозуміти Турана – на новорічні та Різдвяні свята багато хто наїдає зайві кілограми.

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