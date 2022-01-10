Галатасарай уволил главного тренера
17:37 - Читати українською
Фатих Терим покинул пост наставника Галатасарая.
Руководство Галатасарая досрочно расторгло контракт с главным тренером Фатихом Теримом, сообщает официальный сайт клуба.
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Стоит отметить, что это уже 4-я каденция турецкого специалиста в Галатасарае, который он возглавлял с 2017 года. Причиной увольнения 68-летнего наставника стали неудовлетворительные результаты команды.
После 20 туров турецкой Суперлиги Галатасарай расположился на 12-й строчке турнирной таблицы.
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