Чемпіонат Туреччини 2020/21, 18-й тур

Галатасарай – Генчлерберлігі – 6:0

Голи: Дьянь, 1, Беланда, 30, 44, 45+1, Чаглаян, 64, Бабель, 67, (пен.)

Стамбульці каменя на камені не залишили від одного із аутсайдерів першості. Вже на першій хвилині Дьянь відкрив рахунок у матчі, а до перерви Беланда влаштував 16-хвилинний перфоманс, забивши 3 м'ячі протягом цього часу.

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Марокканець зворушливо відсвяткував один із голів, продемонструвавши футболку одноклубника Омара Елабделуаї, який наразі перебуває у лікарні із серйозними опіками. У другій половині Чаглаян та Бабель зробили рахунок непристойним.

Таким чином, Галатасарай набрав 33 очки та залишився другим, а Генчлербірлігі з 19 пунктами розташувався на 17 місці. Додамо, що Беланда відзначився уже 5 голом у турецькій першості в поточному сезоні.

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