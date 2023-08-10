Галатасарай підписав колишню зірку Шахтаря – він заробив 3 млн євро на підйомних
22:04 - Читать на русском
Екс-півзахисник Шахтаря і Лестера Тете перейшов у Галатасарай.
Галатасарай підписав контракт із бразильським півзахисником Тете, відомим своїми виступами у складі донецького Шахтаря і Лестера. Про це інформує офіційний сайт турецького клубу.
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Згідно з джерелом, 23-річний гравець підписав контракт за схемою 4+1. Йому буде виплачено бонус у розмірі 3,1 млн євро, це – стандартна практика для гравців, які приходять у новий клуб на правах вільного агента.
Повідомляється, що річна зарплата Тете складе 2,8 млн євро.
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