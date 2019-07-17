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Галатасарай вивчає можливість придбання Яремчука

10:35 2100 Читать на русском
Галатасарай вивчає можливість придбання Яремчука
Роман Яремчук / Гент

Турецький Галатасарай відновив інтерес до українського нападника Гента Романа Яремчука.

Турецький клуб хоче підсилити атакувальний потенціал команди перед новим сезоном, у якому Галатасарай буде брати участь у Лізі чемпіонів.

Яремчук оформив дубль у контрольному матчі Гента – 5-й гол українця ще до старту сезону

Чемпіон Туреччини знову повернувся до варіанту з переходом Романа Яремчука. Останнім часом "леви" досліджують можливість трансферу українця та бажання самого гравця перейти у чемпіонат Туреччини, повідомляє Sport.ua.

Коноплянка наближається до Фенербахче – сума трансферу та зарплата на одному рівні

Нагадаємо, Галатасарай вже намагався придбати Яремчука взимку цього року, проте тоді клуби не змогли домовитись про перехід, а сам футболіст не виявив бажання переходити у турецький клуб.

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Теги
Українці за кордоном Головне Трансфери Роман Яремчук Роман Яремчук Галатасарай Галатасарай Гент Гент Туреччина
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