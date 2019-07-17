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Галатасарай изучает возможность приобретения Яремчука

10:35 48 Читати українською
Галатасарай изучает возможность приобретения Яремчука
Роман Яремчук / Гент

Турецкий Галатасарай возобновил интерес к украинскому нападающему Гента Роману Яремчуку.

Турецкий клуб хочет усилить атакующий потенциал команды перед новым сезоном, в котором Галатасарай будет участвовать в Лиге чемпионов.

Яремчук оформил дубль в контрольном матче Гента – 5-й гол украинца еще до старта сезона

Чемпион Турции снова вернулся к варианту с переходом Романа Яремчука. В последнее время "львы" исследуют возможность трансфера украинца и желание самого игрока перейти в чемпионат Турции, сообщает Sport.ua.

Коноплянка приближается к Фенербахче – сумма трансфера и зарплата на одном уровне

Напомним, Галатасарай уже пытался приобрести Яремчука зимой этого года, однако тогда клубы не смогли договориться о переходе, а сам футболист не изъявил желания переходить в турецкий клуб.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Главное Роман Яремчук Роман Яремчук Галатасарай Галатасарай Гент Гент Турция
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