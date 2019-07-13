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Яремчук оформив дубль у контрольному матчі Гента – 5-й гол українця ще до старту сезону

22:00 2182 Читать на русском
Яремчук оформив дубль у контрольному матчі Гента – 5-й гол українця ще до старту сезону
Роман Яремчук знову забив / ФК Гент

Нападник збірної України Роман Яремчук забив 2 м'ячі у спарингу проти Сент-Трюйдена.

Товариський матч

Сент-Трюйден – Гент – 4:2

Голи: Балонго, 3, Ботака, 32, Де Брюйн, 39, Аколаце, 79 – Яремчук, 26, (пен) 62

У стартовому складі Гента вийшли 3 гравці національної збірної України – Роман Яремчук, Ігор Пластун та Роман Безус. Двоє останніх були замінені у другому таймі, а Яремчук провів на полі весь поєдинок.

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В активі 23-річного нападника збірної України 2 голи – на 26-й та 62-й хвилинах матчу. Таким чином в активі Яремчука вже 5 забитих м'ячів у передсезонних матчах. Нагадаємо, у червні Роман забив і дебютні голи за збірну України – у ворота Сербії та Люксембургу.

В сезоні 2018/19 в активі Яремчука 12 голів у 45-ти матчах.

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