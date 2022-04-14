Динамо вже незабаром розпочне другу благодійну гру на підтримку України, яка постраждала від нашестя російських орків – суперником киян стане турецький Галатасарай. Онлайн-трансляцію матчу та склади команд дивіться на "Футбол 24".

"Біло-сині" 12 квітня провели поєдинок з Легією – перший після тривалої перерви через напад російських загарбників. Цього разу суперником киян стане Галатасарай, початок зустрічі о 17:00. Переглянути поєдинок можна на офіційному YouTube-каналі Динамо, на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, Київстар ТБ, М1, Vodafone TV та Динамо Київ TV.

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Стартовий склад Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук (К), Шапаренко, Буяльський, Антюх, Циганков – Бєсєдін.

Запасні Динамо: Бойко, Нещерет, Бурда, Шепелєв, Кравченко, Ванат, Андрієвський, Гармаш, Забарний, Кулач, Дубінчак, Боль, Бражко.

Склад Галатасарая: Пенья – Алпаслан, Ерік, Омер, Моручан – Баріш, Емре, Арда Туран – Дервісоглу, Семіх, Боеї.

Запасні Галатасарая: Джанкат, Беркан, Ішик Каан, Емір Тінтіс, Зекі Мерт Сакі, Цикалдау, Бекназ, Хамза Акман, Баран Аксака.