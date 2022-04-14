Динамо уже в скором времени начнет вторую благотворительную игру в поддержку Украины, пострадавшей от нашествия российских орков – соперником киевлян станет турецкий Галатасарай. Онлайн-трансляцию матча и составы команд смотрите на "Футбол 24".

"Бело-синие" 12 апреля провели поединок с Легией – первый после продолжительного перерыва из-за нападения российских захватчиков. В этот раз соперником киевлян станет Галатасарай, начало встречи в 17:00. Посмотреть поединок можно на официальном YouTube-канале Динамо, на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, Киевстар ТВ, М1, Vodafone TV и Динамо Киев TV.

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Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук (К), Шапаренко, Буяльский, Антюх, Цыганков – Беседин.

Запасные Динамо: Бойко, Нещерет, Бурда, Шепелев, Кравченко, Ванат, Андриевский, Гармаш, Забарный, Кулач, Дубинчак, Боль, Бражко.

Состав Галатасарая: Пенья – Алпаслан, Эрик, Омер, Моручан – Бариш, Эмре, Арда Туран – Дервисоглу, Семих, Боеи.

Запасные Галатасарая: Джанкат, Беркан, Ишик Каан, Эмир Тинтис, Зеки Мерт Саки, Цикалдау, Бекназ, Хамза Акман, Баран Аксака.