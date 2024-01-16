Габовда на своїй сторінці у Facebook поділився радісною звісткою – народженням донечки.

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Дитинку назвали Тея. Відзначимо, що вона є первістком у родині Габовд.

Нагадаємо, що Юрій досі не завершив кар'єру гравця, однак зараз сконцентрувався на роботі у Вересі спортивним директором клубу. Влітку Габовда міг повернутись до рідних Карпат, але переговори так і не завершилися успіхом.

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