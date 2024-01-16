Габовда вперше став батьком
08:00 - Читать на русском
Спортивний директор Вереса Юрій Габовда святкує поповнення у родині.
Габовда на своїй сторінці у Facebook поділився радісною звісткою – народженням донечки.
Дитинку назвали Тея. Відзначимо, що вона є первістком у родині Габовд.
Нагадаємо, що Юрій досі не завершив кар'єру гравця, однак зараз сконцентрувався на роботі у Вересі спортивним директором клубу. Влітку Габовда міг повернутись до рідних Карпат, але переговори так і не завершилися успіхом.
Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter