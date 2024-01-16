Габовда впервые стал отцом
08:00 - Читати українською
Спортивный директор Вереса Юрий Габовда празднует пополнение в семье.
Габовда на своей странице в Facebook поделился радостной вестью о рождении дочери.
Федецкий во второй раз стал отцом
Ребенка назвали Тея. Отметим, что она является первенцем в семье Габовд.
Напомним, что Юрий до сих пор не завершил карьеру игрока, однако сейчас сконцентрировался на работе в Вересе спортивным директором клуба. Летом Габовда мог вернуться в родные Карпаты, но переговоры так и не завершились успехом.
Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter