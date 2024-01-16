Габовда на своей странице в Facebook поделился радостной вестью о рождении дочери.

Федецкий во второй раз стал отцом

Ребенка назвали Тея. Отметим, что она является первенцем в семье Габовд.

Напомним, что Юрий до сих пор не завершил карьеру игрока, однако сейчас сконцентрировался на работе в Вересе спортивным директором клуба. Летом Габовда мог вернуться в родные Карпаты, но переговоры так и не завершились успехом.

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