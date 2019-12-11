Габовда попрощався з Халадашем через трагічну причину

Український захисник Юрій Габовда розірвав контракт з угорським Халадашем за обопільною згодою.

"Я знаю, що дехто не любив мене, але в той же час багато інших вболівальників підтримували. Одне можу сказати напевно: в кожній грі я робив все, що міг, викладався на всі сто.

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Для мене футбол – це не лише хобі або джерело грошей: це моє життя, це святе. Дякую за підтримку нашим фанатам, які завжди залишаються з командою. Вірю, що команда повернеться в еліту угорського футболу.

Також хочу подякувати всім, з ким мене звела доля в Халадаші протягом останніх півтора років. На жаль, через смерть мого батька, настав складний час для мене і моєї родини. Я повинен поїхати додому в Україну і бути з рідними. Прощай, Халадаше", – йдеться у прощанні Габовди на офіційному сайті угорського клубу.

Нагадаємо, українець приєднався до Халадаша влітку 2018 року та провів у складі клубу 42 матчі, відзначившись голом та 5 асистами. Додамо, що команда Габовди не змогла втриматись в елітному дивізіоні чемпіонату Угорщини за підсумками сезону 2018/19.

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